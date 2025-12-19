Cuma Akşamı (19 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

19 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:
"Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)", "Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)", "Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)'' Bu Akşam Var mı?
Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır
Salı Akşamı Dizileri (19 Aralık)
|Kanal
|Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
|TRT 1
|Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
|ATV
|Hızlı Ve Öfkeli (Sinema)
|Show TV
|Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
|NOW TV
|Ben Leman (Yeni Bölüm)
|Star TV
|Ne Olacak Şimdi (Sinema)
|Kanal D
|Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
TRT 1 Yayın Akışı (19 Aralık 2025)
"Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, maç bu akşam yayınlanacaktır:
Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
|Saat
|Program
|14:40
|Kasaba Doktoru
|17:45
|Lingo Türkiye
|19:00
|Ana Haber
|20:00
|Taşacak Bu Deniz
|00:15
|Cennetin Çocukları
