19 Aralık 2025 itibarıyla Google servislerine erişimde yaşanan aksamalar sonrası kullanıcılar "Google çöktü mü?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Anlık kullanıcı raporları, Google tarafında olası problemler yaşandığına işaret ediyor.

Google Çöktü Mü? 19 Aralık 2025 Google Neden Açılmıyor?

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre Google Arama, Gmail, YouTube ve Google Drive gibi bazı hizmetlerde yavaşlama, geç açılma ve erişim sorunları yaşanabiliyor. Ancak şu ana kadar Google'dan küresel çapta resmi bir çökme açıklaması yapılmış değil.

Google neden açılmıyor?

Yaşanan problemler genellikle:

Anlık sunucu yoğunluğu

Bölgesel erişim sorunları

İnternet servis sağlayıcılarıyla yaşanan bağlantı problemleri

Tarayıcı önbelleği veya DNS kaynaklı hatalar

nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

Gmail, YouTube ve diğer Google servisleri çalışmıyor mu?

Bazı kullanıcılar Gmail'e giriş yapamadığını, YouTube videolarının yüklenmediğini veya Google Arama sonuçlarının geç geldiğini bildiriyor. Bu durum, Google ekosistemindeki servislerin birbirine bağlı olmasından kaynaklı olarak geçici zincirleme aksaklıklar şeklinde görülebiliyor.

Sorun ne zaman düzelir?

Benzer geçmiş kesintiler incelendiğinde, Google kaynaklı olası sorunların genellikle kısa süre içinde giderildiği görülüyor. Eğer problem kullanıcı kaynaklıysa; farklı bir internet ağına geçmek, tarayıcıyı yenilemek veya DNS ayarlarını kontrol etmek çözüm olabiliyor.

Şu an için erişim sorunlarının takip edildiği, ancak kalıcı bir kesinti durumunun netleşmediği belirtiliyor. Yeni bir resmi açıklama gelmesi halinde durum güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi