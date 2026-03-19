2026 Trabzon Bayram Namazı Saat Kaçta? Trabzon ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri: Akçaabat Araklı Arsin Beşikdüzü Çarşıbaşı Çaykara Dernekpazarı Düzköy Hayrat Köprübaşı Of Şalpazarı Sürmene Tonya Vakfıkebir Yomra bayram namazı saati

2026 Trabzon Bayram Namazı Saat Kaçta? Trabzon ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Trabzon’da bayram namazı vakti belli oldu. Bayram sabahı manevi atmosferi camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar, “Trabzon’da bayram namazı saat kaçta?” sorusunu araştırıyor. İşte Trabzon ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…
Trabzon'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Trabzon'da 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 06.56'da kılınacak. Bayram coşkusunu cemaatle birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere yöneliyor.
Trabzon İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre namaz vakitlerinde küçük farklılıklar olabilir. İşte Trabzon'un ilçelerindeki bayram namazı saatleri:
Trabzon Merkez: 06.56
Akçaabat: 06.57
Araklı: 06.55
Arsin: 06.55
Beşikdüzü: 06.58
Çarşıbaşı: 06.58
Çaykara: 06.54
Dernekpazarı: 06.54
Düzköy: 06.57
Hayrat: 06.54
Köprübaşı: 06.54
Of: 06.54
Şalpazarı: 06.58
Sürmene: 06.54
Tonya: 06.58
Vakfıkebir: 06.58
Yomra: 06.56
Bayram namazına katılacak vatandaşların, belirtilen saatten önce camilerde yerlerini almaları öneriliyor.
