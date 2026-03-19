2026 Van Bayram Namazı Saat Kaçta? Van ve İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri: Bahçesaray Başkale Çaldıran Çatak Erciş Gevaş Gürpınar Muradiye Özalp ve Saray bayram namazı saati

Van'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Van'da 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 06.40'ta kılınacak. Bayram coşkusunu cemaatle birlikte yaşamak isteyenler, sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek.
Van İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Van'ın geniş coğrafyasında ilçelere göre birkaç dakikalık farklılıklar olabilir. İşte Van'ın ilçelerindeki bayram namazı vakitleri:
Van Merkez: 06.40
Bahçesaray: 06.43
Başkale: 06.38
Çaldıran: 06.39
Çatak: 06.42
Edremit: 06.41
Erciş: 06.41
Gevaş: 06.41
Gürpınar: 06.40
Muradiye: 06.39
Özalp: 06.38
Saray: 06.37
Bayram namazını camilerde eda etmek isteyen vatandaşların belirtilen saatten birkaç dakika önce camilerde hazır bulunmaları öneriliyor.
