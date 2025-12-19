GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da üç araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Konya’da üç araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde, iki tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir çocuk yaralandı.

Kaza, Konya Adana karayolu organize sanayi civarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Şeyda G. idaresindeki 42 PM 852 otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Muammer E. idaresindeki 42 AEM 694 plakalı tırın arkadan çarpması sonucu otomobil karşı şeride savrularak seyir halindeki tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir çouk yaralandı.



Ekipler Olay Yerinde

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

