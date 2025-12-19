GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,90
EURO
50,20
STERLİN
57,45
GRAM
6.043,20
ÇEYREK
9.929,99
YARIM ALTIN
19.762,56
CUMHURİYET ALTINI
39.400,24
KONYA Haberleri

Başkan Altay: “Çocuklarımızın bisikleti bir yaşam biçimi olarak benimsemesini istiyoruz’’

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay: “Çocuklarımızın bisikleti bir yaşam biçimi olarak benimsemesini istiyoruz’’
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçilen Konya’da, bisiklet kültürünün küçük yaşlarda benimsenmesi amacıyla anaokulu öğrencilerine yönelik bisiklet etkinlikleri başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmesini hem de bisikleti bir yaşam biçimi olarak benimsemesini istiyoruz. Bu hedefle anaokullarında başlattığımız etkinliklerle bisiklet farkındalığını erken yaşta oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya'da düzenlediği etkinliklerle çocuklara küçük yaşlarda bisiklet kültürü kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu (ACES) tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçilen Konya'da, bisiklet sevgisinin erken yaşta kazandırılması amacıyla anaokullarında etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

"BİSİKLET FARKINDALIĞINI ERKEN YAŞTA OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Konya'nın bisikletle özdeşleşen bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "680 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olan Konya'mız, bisiklet altyapısı, bisiklet yolları ve farkındalık çalışmalarıyla örnek konumda bulunuyor. ACES tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almamız da bu çalışmaların bir sonucu. Bisiklet kültürünü kalıcı hale getirmek için bu sevgiyi çocuklarımıza küçük yaşlarda aşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmesini hem de bisikleti bir yaşam biçimi olarak benimsemesini istiyoruz. Anaokullarında başlattığımız bu etkinlikleri ilkokul ve ortaokullarda da sürdüreceğiz. Böylece bisiklet farkındalığını erken yaşta oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ANAOKULLARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞUYOR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle anaokullarında hayata geçirilen program kapsamında öğrenciler; bisiklet kullanmanın faydaları hakkında bilgilendiriliyor, bisiklet parçalarını tanıyor, Bisiklet Şehri Konya boyama kitabı etkinliklerine katılıyor. Blender bisikletlerle içecek hazırlayan, bisiklet temalı müzikler eşliğinde keyifli vakit geçiren çocuklara, reflektörlü yelek, kask ve koruyucu ekipmanların önemi de uygulamalı olarak anlatılıyor.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklere, palyaço eşliğinde gerçekleştirilen aktiviteler de neşe katıyor. Karatay Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Anaokulu ile başlayan program, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar her hafta farklı bir anaokulunda devam edecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER