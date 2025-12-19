Başkan Altay: “Çocuklarımızın bisikleti bir yaşam biçimi olarak benimsemesini istiyoruz’’

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçilen Konya’da, bisiklet kültürünün küçük yaşlarda benimsenmesi amacıyla anaokulu öğrencilerine yönelik bisiklet etkinlikleri başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmesini hem de bisikleti bir yaşam biçimi olarak benimsemesini istiyoruz. Bu hedefle anaokullarında başlattığımız etkinliklerle bisiklet farkındalığını erken yaşta oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya'da düzenlediği etkinliklerle çocuklara küçük yaşlarda bisiklet kültürü kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu (ACES) tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçilen Konya'da, bisiklet sevgisinin erken yaşta kazandırılması amacıyla anaokullarında etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

"BİSİKLET FARKINDALIĞINI ERKEN YAŞTA OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Konya'nın bisikletle özdeşleşen bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "680 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olan Konya'mız, bisiklet altyapısı, bisiklet yolları ve farkındalık çalışmalarıyla örnek konumda bulunuyor. ACES tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almamız da bu çalışmaların bir sonucu. Bisiklet kültürünü kalıcı hale getirmek için bu sevgiyi çocuklarımıza küçük yaşlarda aşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmesini hem de bisikleti bir yaşam biçimi olarak benimsemesini istiyoruz. Anaokullarında başlattığımız bu etkinlikleri ilkokul ve ortaokullarda da sürdüreceğiz. Böylece bisiklet farkındalığını erken yaşta oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ANAOKULLARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞUYOR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle anaokullarında hayata geçirilen program kapsamında öğrenciler; bisiklet kullanmanın faydaları hakkında bilgilendiriliyor, bisiklet parçalarını tanıyor, Bisiklet Şehri Konya boyama kitabı etkinliklerine katılıyor. Blender bisikletlerle içecek hazırlayan, bisiklet temalı müzikler eşliğinde keyifli vakit geçiren çocuklara, reflektörlü yelek, kask ve koruyucu ekipmanların önemi de uygulamalı olarak anlatılıyor.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklere, palyaço eşliğinde gerçekleştirilen aktiviteler de neşe katıyor. Karatay Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Anaokulu ile başlayan program, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar her hafta farklı bir anaokulunda devam edecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu