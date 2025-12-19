GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Selçuklu Belediyesi Konya Tanıtım Günleri’nde yerini aldı

- Güncelleme Tarihi:

Selçuklu Belediyesi Konya Tanıtım Günleri’nde yerini aldı
Selçuklu Belediyesi, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONSİAD) tarafından düzenlenen 9. Konya Tanıtım Günleri’nde açtığı GoSelçuklu standıyla Selçuklu’nun tüm yönleriyle tanıtımını gerçekleştiriyor.

KONSİAD tarafından 18–21 Aralık tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi fuar alanında düzenlenen 9. Konya Tanıtım Günleri kapılarını ziyaretçilere açtı.

Organizasyon kapsamında yurt içi ve yurt dışından binlerce misafir İstanbul'da ağırlanıyor. Fuarda Konya'ya özgü geleneksel ve kültürel ürünlerin yanı sıra şehrin tarihi, kültürel ve sosyal yaşamı ziyaretçilere tanıtılıyor.

Selçuklu Belediyesi de Konya Tanıtım Günlerinde kurduğu GoSelçuklu standıyla yerini aldı. Stantta ilçenin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılırken, belediyenin yürüttüğü projeler ve faaliyetler hakkında da bilgi veriliyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta, şehre değer katan yatırımlara geniş yer ayrıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açılış gününde GoSelçuklu standını ziyaret ederek, Selçuklu'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Konya Tanıtım Günleri kapsamında açılan stantları ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı: "Konya'nın bütün değerlerini İstanbul'a taşıdık"

KONSİAD'ın düzenlediği Konya Günleri'nde İstanbul'da bütün Konya olarak bir arada olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,

"Hem belediyelerimiz hem firmalarımızla beraber Konya'nın gastronomiden el sanatlarına, tarihine, kültürüne, turizmine varıncaya kadar bütün değerlerini İstanbul'a taşıdık. Eski Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu bölgede Millet Bahçesi'nde yeni yapılan düzenlemeyle birlikte burada çok güzel bir fuar, sergi alanı oluşturuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde İstanbul çok geniş, kapsamlı bir millet bahçesine kavuşmuş oldu. O yüzden böyle bir alanı İstanbul'a kazandırdığı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii vatandaşlarımız için de büyük bir fırsat oluşmuş durumda. Burada özellikle yurdun farklı bölgelerinden gelen illerin çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yapma imkanı da ortaya çıkmış. Bu sene ilk defa Konya Günlerini burada düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda farklı bölgelerde İstanbul'da buluşmuştuk. Millet Bahçesi'nde ilk defa buluşuyoruz. Bütün Konya'nın tatları, lezzetleri, değerleri, kültürü, gastronomisi, tarihi buraya taşınmış vaziyette. O yüzden buraya katılan tüm Konyalı hemşehrilerime, belediyelerimize, şirketlerimize, firmalarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Konya günlerinde bütün İstanbullu hemşehrilerimizi Millet Bahçesi'ne davet ediyorum. Burada belediyelerimizin yaptığı çalışmaları görme fırsatı bulacaklar. Yine aynı şekilde Konyamızın lezzetlerini tatma fırsatı bulacaklar. Bu organizasyon için KONSİAD Başkanımıza, tüm heyetine, ekibine teşekkür ediyorum. Büyük bir organizasyonu burada hayata geçirdiler, Konyalıları burada buluşturmuş oldular. Tüm İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi Millet Bahçesi'ne bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

