Üşüyen küçük kıza polislerden yürekleri ısıtan hareket

Ordu’nun Ünye ilçesinde görevli trafik polisleri, jimnastik kursuna giden 7 yaşındaki küçük kızın üşüdüğünü fark edince kendi montunu çıkarıp giydirdi. Polisin sergilediği örnek davranış, görenlerin içini ısıttı.

Olay, Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'ndeki kapalı spor salonu önünde yaşandı. Fatih Meydan İlkokulu Müdür Yardımcısı Murat Kirman, Atatürk İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki kızı Zeynep Nida Kirman'ı jimnastik kursuna bırakmak üzere kapalı spor salonuna getirdi.

Baba Murat Kirman, kızını spor salonunun önünde araçtan indirdikten sonra uygun bir park yeri aramaya gitti. O esnada dışarıda bekleyen minik Zeynep Nida'nın soğuk hava nedeniyle üşüdüğünü fark eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, üzerlerindeki resmi polis montunu çıkararak minik Zeynep'e giydirdiler. Babası aracı park edip geri döndüğünde, kızını polis ağabeylerinin sıcak şefkati altında, devasa polis montuna sarılmış halde buldu. Gördüğü manzara karşısında teşekkürlerini ileten öğretmen baba Kirman, "Kızımı kursa bırakıp aracı park etmeye gitmiştim. Döndüğümde polis arkadaşlarımızın gösterdiği bu hassasiyet beni çok mutlu etti. Türk polisine yakışan bir tabloydu, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Duyarlılık gösteren trafik polisi, "Bizim işimiz vatandaşımızın üşümemesi ve özellikle çocuklarımızın üşümemesidir" diye konuştu.

"Çok güzel kalpli"

Zeynep Nida Kirman ise polis ekiplerinin yaptığı hareketin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Çok güzel kalpli bir polis. Bence cennete gidebilir. Çok teşekkür ediyorum, önünüze iyi kalpli insanlar çıksın. Onları çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

