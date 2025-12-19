ANMEG Vakfı’ndan Sanal Medya Uyarısı: “Çocuklarımız denek değil’’

Kısa adı ANMEG Vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfı, sanal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Vakıf Başkanı Ahmet Özer, sanal medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerinde başta ruhsal olmak üzere ciddi zararlar oluşturduğunu belirterek, hazırlanan çalışmayla bu tehlikeye dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Özer, birçok ülkede sanal medyanın 15-16 yaş altı çocuklar için yasaklandığını hatırlatarak, Türkiye'de bugüne kadar bu alanda somut bir düzenleme yapılmamasının önemli bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Son günlerde bu konuda bir taslak çalışmanın gündemde olduğunu bildiklerini belirten Özer, 2026 yılı için planlanan düzenlemenin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"Her geçen gün daha fazla çocuğumuz sanal medyanın olumsuz etkilerine maruz kalıyor” diyen Özer, hızlı ve kararlı adımlar atılmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

ANMEG Vakfı'nın Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı olduğunu hatırlatan Özer, vakıf olarak temel amaçlarının çocukları ve gençleri korumak olduğunu ifade etti.

Sanal medya olarak adlandırılan bu mecraların "medya” kavramıyla anılmasına da karşı çıkan Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Tamamen hukuki zeminden yoksun, herkesin istediğini üretip paylaştığı bir ortamın medya olarak kabul edilmesi, bu işi ciddiyetle yapan medya mensuplarının emeğine saygısızlıktır.”

Özer, sanal medyanın yol açtığı bu sorunlardan toplumu uzaklaştırmanın ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, anne-babalara, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm topluma önemli görevler düştüğünü vurguladı. Özer; " Artık görülmüştür ki, sanal medya bir milli güvenlik meselesidir. Beka meselesidir. Hepimizin meselesidir” dedi

Kaynak: Haber Merkezi