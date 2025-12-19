Konya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı!
Konya’nın Kulu ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
8 KİŞİ YARALANDI
Kaza, ilçeye bağlı Mandıra Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halil E. (53) idaresindeki 42 GE 720 plakalı hafif ticari araç ile Şuayip S. (52) idaresindeki 06 CJL 437 plakalı otomobil yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.
Kazada her iki aracın sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Nurcan A. (43), Halise N. (81), Sebahat K. (53), Asker K. (57), Fatma B. (45) ve Ayşe S. (50) yaralandı.
Ekipler Hızla Olay Yerine İntikal Etti
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
