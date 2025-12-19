Konya’da “Birlikte Gülen Çiftler Daha Uzun Yaşar“ semineri düzenlendi

Aile Kurma Eğitme ve Yaşatma Derneği (AKEYDER) tarafından Konya’da “Birlikte Gülen Çiftler Daha Uzun Yaşar“ semineri gerçekleştirildi.

AKEYDER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Babayiğit, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, dernek olarak 80 sınıfta 2 bin öğrenciye ulaşarak yaptıkları anketle, öğrencilerin hem akademik hem de manevi gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Amaçlarının değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi, vatanına ve milletine faydalı, inancını, kimliğini yaşayan gençler yetiştirmek olduğunu belirten Babayiğit, şunları kaydetti:

"Bugün burada öğrencilerimizin hazırladığı gösteriler yalnızca bir sahne performansı değil emekle, sabırla ve samimiyetle yoğurulmuş bir eğitim sürecinin meyvesidir. Her bir çalışmada çocuklarımızın özgüven kazandığını, sorumluluk bilinci geliştirdiğini ve değerleriyle büyüdüğünü görmek bizler için büyük bir mutluluk ve şükür vesilesidir. Gülmek ve birlikte gülebilmek yalnızca çiftler için değil, toplumun tüm bireyleri için birleştirici ve iyileştirici bir güçtür. Biliyorum ki bugün buradan yeni bilgilerle değil, yüzümüzde bir gülücük, kalbimizde daha güçlü bağlar kurma isteğiyle ayrılacağız."

Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ali Bozgedik ise "Birlikte Gülen Çiftler Daha Uzun Yaşar" konulu bir sunum yaptı.

Program öğrencilerin sahne gösterileri ile sona erdi.

Kaynak: AA