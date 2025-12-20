Konya’da çocuklar akın edecek! Başkan müjdeyi verdi

Başkan Pekyatırmacı, "Sevgili çocuklar, kıymetli aileler; Üç ayların başlangıcında Konyamızda asırlardır yaşatılan Sivillik geleneğinin bereketini ve sevincini bu yıl da birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde 4 Gün Sürecek
Pekyatırmacı, etkinliğin detaylarını paylaşarak şunları söyledi: "Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi 25-28 Aralık tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki Sivillik coşkusuna davet ediyorum."
Etkinlik 25-28 Aralık tarihleri arasında her gün saat 11.00-23.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Konya'nın Geleneksel Sivillik Kutlaması
Konya'da asırlardır yaşatılan Sivillik geleneği, Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç ayların başlangıcında kutlanıyor. Bu gelenek, özellikle çocukların sevinçle karşıladığı ve ailelerin bir araya geldiği manevi bir buluşma noktası oluşturuyor.
Kaynak: Haber Merkezi