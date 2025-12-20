GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,90
EURO
50,18
STERLİN
57,46
GRAM
6.041,73
ÇEYREK
9.927,57
YARIM ALTIN
19.757,72
CUMHURİYET ALTINI
39.390,61
KONYA Haberleri

Konya’da çocuklar akın edecek! Başkan müjdeyi verdi

Konya’da çocuklar akın edecek! Başkan müjdeyi verdi
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üç ayların başlangıcında düzenlenecek özel etkinliği duyurdu.

Başkan Pekyatırmacı, "Sevgili çocuklar, kıymetli aileler; Üç ayların başlangıcında Konyamızda asırlardır yaşatılan Sivillik geleneğinin bereketini ve sevincini bu yıl da birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 4 Gün Sürecek

Pekyatırmacı, etkinliğin detaylarını paylaşarak şunları söyledi: "Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi 25-28 Aralık tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki Sivillik coşkusuna davet ediyorum."

Etkinlik 25-28 Aralık tarihleri arasında her gün saat 11.00-23.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konya'nın Geleneksel Sivillik Kutlaması

Konya'da asırlardır yaşatılan Sivillik geleneği, Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç ayların başlangıcında kutlanıyor. Bu gelenek, özellikle çocukların sevinçle karşıladığı ve ailelerin bir araya geldiği manevi bir buluşma noktası oluşturuyor.
 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER