SPOR Haberleri

Son düdük çaldı! Konyaspor evinde berabere kaldı

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Son düdük çaldı! Konyaspor evinde berabere kaldı

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan başladı! TÜMOSAN Konyaspor-Kayserispor, Konya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

DÜDÜK GÜLDÜBİ'DE

Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetti. Güldibi'nin yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Turgut Doman ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev aldı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-ho, Pedrinho, Morten, Bardhi, Muleka, Umut.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.

MAÇTAN DAKİKALAR;

2' İsabetsiz şut! Konyaspor Jo Jin-ho ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

8' Kayserispor atağında Youssef Ait Bennasser kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

14' Konyaspor oyuncusu Pedrinho şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

22' Uğurcan Yazgılı isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Konya şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

28' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda Kayserispor atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu German Onugha.

29' Sarı kart! Yhoan Andzouana az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

45' +2 Ofsayt! Omer Tolga Guldibi Kayserispor aleyhine ofsayt kararı veriyor.

Ve birinci devre bitti. Oyuncular soyunma odasına yöneldiler.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

48' Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Kayserispor atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Miguel Cardoso.

55' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Kayserispor takımında şutu çeken oyuncu Stefano Denswil.

63'1:0 Gol! 1-0 . Umut Nayir takımını öne geçiren golü atıyor.

63' Golde asisti yapan oyuncu Morten Bjorlo.

64' Sarı kart! Konyaspor takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Morten Bjorlo.

90'+41:1 Gol! Deplasman Takımı beraberliği yakaladı. 1-1.

SON DÜDÜK ÇALDI!

Karşılaşmada normal sürenin ve uzatma dakikalarının sona ermesiyle birlikte maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Konyaspor, sahasında oynadığı mücadelede galibiyete ulaşamazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

(Hasan Yıldırım)

