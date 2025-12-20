BAL’da 11. hafta: Konya takımlarının rakipleri kim?

Konya temsilcilerinin bu haftaki rakipleri merak konusu oldu. Haftaya 20 puanla liderlik koltuğunda giren Ereğlispor, 10 puanla 12. sırada yer alan Burdur temsilcisi Bucak Belediye Oğuzhanspor'a, 18 puanla 4. sırada yer alan 1922 Akşehirspor ise 7 puanla 14. sırada bulunan Denizli temsilcisi Akkonakspor'a konuk olacak.
8 puan 13. sırada yer alan Kulu Belediyespor ise; 19 puanla 2. sırada bulunan Antalya temsilcisi Manavgat Belediyespor'u konuk edecek. 21 Aralık Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.
(Hasan Yıldırım)