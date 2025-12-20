GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

BAL’da 11. hafta: Konya takımlarının rakipleri kim?

Hasan Yıldırım
Muhabir
BAL’da 11. hafta: Konya takımlarının rakipleri kim?
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor; sezonun 11. hafta karşılaşmaları için geri sayıma geçti. Sezonun ilk devresinde son haftalar yaklaşırken; Konya takımları birbirinden kritik maçlarda boy göstermeye başladı. Peki, temsilcilerimizin bu haftaki rakipleri kimler?

Konya temsilcilerinin bu haftaki rakipleri merak konusu oldu. Haftaya 20 puanla liderlik koltuğunda giren Ereğlispor, 10 puanla 12. sırada yer alan Burdur temsilcisi Bucak Belediye Oğuzhanspor'a, 18 puanla 4. sırada yer alan 1922 Akşehirspor ise 7 puanla 14. sırada bulunan Denizli temsilcisi Akkonakspor'a konuk olacak.

8 puan 13. sırada yer alan Kulu Belediyespor ise; 19 puanla 2. sırada bulunan Antalya temsilcisi Manavgat Belediyespor'u konuk edecek. 21 Aralık Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.

(Hasan Yıldırım)

 

