Konyaspor ile Kayserispor kritik randevuda

Süper Lig’de Konyaspor ile Kayserispor, 3 puan almak için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de mücadele veren Konyaspor ile Kayserispor; son 16 sezonda 31. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 30 müsabakada Kayserispor 7 kez, Konyaspor ise 12 kez kazandı. İki takım arasındaki 11 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 31 gol atarken, Konyaspor ise 41 gol kaydetti.

Konya'da oynanan 15 müsabakada ev sahibi ekip 8 kez kazanırken, Kayserispor ise 1 kez galip gelebildi. 6 maçta da eşitlik bozulmadı.

