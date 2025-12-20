GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor ile Kayserispor kritik randevuda

Konyaspor ile Kayserispor kritik randevuda
Süper Lig’de Konyaspor ile Kayserispor, 3 puan almak için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de mücadele veren Konyaspor ile Kayserispor; son 16 sezonda 31. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 30 müsabakada Kayserispor 7 kez, Konyaspor ise 12 kez kazandı. İki takım arasındaki 11 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 31 gol atarken, Konyaspor ise 41 gol kaydetti.

Konya'da oynanan 15 müsabakada ev sahibi ekip 8 kez kazanırken, Kayserispor ise 1 kez galip gelebildi. 6 maçta da eşitlik bozulmadı.

Kaynak: İHA

