Meteoroloji Duyurdu | Konya’da merkez ilçeler dahil 28 ilçeye kar geliyor! Bu ilçelere lapa lapa yağacak

Meteoroloji’den Konya için kar yağışı uyarısı geldi. Konyalılar hazır olun! Zemheri soğuları ve kar geliyor. Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte Konya ve ilçelerinin hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçesi dahil olmak üzere 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

ZEMHERİ SOĞUKLARI GELİYOR!

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, özellikle gece saatlerinde bazı ilçelerde sıcaklık -7°C'ye kadar düşecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

28 İLÇEDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

22 Aralık Pazartesi günü Konya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olacak. Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde kar yağışı beklenirken, diğer ilçelerde ise sağanak yağışın görüleceği tahmin ediliyor.

İŞTE İLÇE İLÇE KONYA HAVA DURUMU

