Meteoroloji Duyurdu | Konya’da merkez ilçeler dahil 28 ilçeye kar geliyor! Bu ilçelere lapa lapa yağacak
- Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji’den Konya için kar yağışı uyarısı geldi. Konyalılar hazır olun! Zemheri soğuları ve kar geliyor. Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte Konya ve ilçelerinin hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçesi dahil olmak üzere 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
ZEMHERİ SOĞUKLARI GELİYOR!
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, özellikle gece saatlerinde bazı ilçelerde sıcaklık -7°C'ye kadar düşecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
28 İLÇEDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
22 Aralık Pazartesi günü Konya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olacak. Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde kar yağışı beklenirken, diğer ilçelerde ise sağanak yağışın görüleceği tahmin ediliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”