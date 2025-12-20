Konya’da okul müdürü hayatını kaybetti. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat haberini bir taziye mesajıyla duyurdu.
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde görev yapan Başköy Şehit Ufuk Başarı Ortaokulu Müdürü Abdülkadir Çelik hayatını kaybetti.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Doğanhisar Başköy Şehit Ufuk Başarı Ortaokulu Müdürü Abdülkadir ÇELİK vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Eğitim camiasının sevilen isimlerinden biri olan Abdülkadir Çelik'in vefatı, meslektaşları, öğrencileri ve eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu.
DOĞANHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DE TAZİYE MESAJI GELDİ
Doğanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Başköy Şehit Ufuk Başarı Ortaokulu ile Başköy Şehit Uzm. Jan. Çvş. İzzet Soluk İlkokulu Müdürü Abdülkadir Çelik'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Yapılan paylaşımda, merhum Abdülkadir Çelik'in vefatının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı ile sabırlar dilendi.
