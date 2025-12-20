Konya Büyükşehir haftayı hükmen galibiyetle kapatıyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde haftayı hükmen galibiyetle geçecek olan Konya Büyükşehir Belediyespor, Yalova Basketbol’un ligden çekilmesiyle hanesine 20-0’lık galibiyet yazdıracak. Sarı-siyahlılar 14. galibiyetine ulaşırken, zirve yarışında gözler Gaziantep Basketbol ve Çayırova Belediyespor’un maçlarına çevrildi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, haftayı izinli olarak değerlendiriyor. Normal sezonda 16. hafta maçları oynanırken; sarı-siyahlıların rakibi ise Yalova Basketbol olacaktı. Yalova ekibinin ligden çekilmesi; bu maçın da hükmen sonuçlanmasına neden oldu. Konya ekibinin hanesine 20-0'lık galibiyet yazılacak. Konya Büyükşehir Belediyespor bu sezonki galibiyet sayısını da 14'e çıkartacak.

Gözler rakiplerde

Konya Büyükşehir Belediyespor'da tüm gözler rakiplerin maçlarına çevrildi. Zirve ortaklarından olan fakat averajla 3. sırada yer alan Konya ekibi; lider Gaziantep Basketbol ve hemen ardındaki Çayırova Belediyespor'un maç odaklandı. Konya basketbol camiası; zirveye tırmanmak için iLab deplasmanına çıkacak Gaziantep'in ve TED Ankara Kolejliler'e konuk olacak Çayırova'nın maç kaybetmesini bekleyecek.

(Hasan Yıldırım)