Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun iç ve batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde önümüzdeki 24 saat yağış beklenmiyor.

Yurdun batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve parçalı bulutlu havanın yerini, pazar gününden itibaren batı bölgelerden giriş yapacak olan yağışlı sisteme bırakması bekleniyor.

Güncel Meteoroloji verilerine göre, pazar günü Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul ve Ankara'da bugün yağış beklenmezken, pazar günü kısa süreli de olsa yağış olabilir. İzmir'de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Sıcaklıkların Ankara'da 8 ila 10 derece, İstanbul'da 13 ila 14 derece, İzmir ise 16 ila 18 derece bandında seyredecek.

