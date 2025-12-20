GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Sabaha karşı kanlı pusu! Motokurye öldü

Tokat’ta sabaha karşı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motokurye Orhan Kocataş evinin önünde katledildi.

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi.

Silah seslerini duyan aile bireyleri 41 yaşındaki Kocataş'ı evin önünde hareketsiz halde buldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orhan Kocataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 7 boş kovan bulundu.

Kaynak: İHA

