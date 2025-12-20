ANMEG VAKFI’ndan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’e ziyaret

Anadolu Medya Grup Vakfı (ANMEG VAKFI) Mütevelli Heyeti, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş’i ziyaret etti. Heyette vakıf başkanı Ahmet Özer, başkan vekili Mustafa Tatlısu, mütevelliler İlker Özkan ve Nurettin Bay yer aldı.

Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer, RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Daniş'e vakıf ve grup adına başarı dileklerini iletti.

Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyeti, radyo ve televizyon yayıncılığının mevcut durumu ile sektörde yaşanan sorunlara ilişkin hazırlanan bir dosyayı RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'e sundu. Heyet, bu konularda destek beklentilerini de dile getirdi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Anadolu Medya Grup Vakfı bünyesindeki yayın kuruluşlarına hayırlı ve başarılı yayınlar diledi. Medyanın toplumsal önemine dikkat çeken Daniş, RTÜK olarak mevzuat çerçevesinde daha seviyeli, daha kaliteli, devlete ve millete fayda sağlayan yayıncılık anlayışını desteklemek için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Daniş, görüşmede ele alınan meselelerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ziyareti değerlendiren Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Mehmet Daniş'in sektöre katkı sağlama iradesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, görüşme ve sorunları ele alma imkânı sunduğu için kendisine teşekkür etti.

