GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,90
EURO
50,18
STERLİN
57,46
GRAM
6.041,73
ÇEYREK
9.927,57
YARIM ALTIN
19.757,72
CUMHURİYET ALTINI
39.390,61
GÜNCEL Haberleri

Sadettin Saran: Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız! Devletimiz çağırdıysa geliriz

Sadettin Saran: Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız! Devletimiz çağırdıysa geliriz
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında sabah saatlerinde şüpheli sıfatıyla ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan saç ve kan örneği alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında üç yeni gözaltı kararı daha çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden Şeynova'nın Beşiktaş, Garipoğlu'nun Sarıyer'deki evinde arama yapılmasına karar verildi.

SARAN'DAN SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI 

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün akşam "şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrıldı. 

Dün gece Türkiye'ye dönen Sadettin Saran, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yaklaşık 2,5 saat ifade verdi.

Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı.  Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 

SERBEST BIRAKILDI 

Savcılıktan yapılan açıklamada, Sadettin Saran'ın, hakkında "uyuşturucu madde temin etme”, "uyuşturucu madde kullanma” ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından yapılan soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi. Sadettin Saran, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi. Serbest kalmasının ardından Saran, Eyüpspor – Fenerbahçe maçının ikinci yarısında stada giriş yaptı. Saran'ı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri stat girişinde alkışlarla karşıladı.

SARAN: VEREMEYECEK HESABIMIZ YOK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, serbest bırakılmasının ardından ilk açıklamayı İkas Eyüpspor-Fenerbahçe maçının sonrasında yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısında stada gelen Saran, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Saran yaptığı açıklamasında, "Öncelikle destekleyenlere teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim” ifadelerini kullandı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ EK İFADE İÇİN ADLİYEDE 

Bu arada soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan ve tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci de ek ifade için bugün adliyeye getirildi.  Cebeci ifadesinin ardından ceza infaz kurumuna geri gönderildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER