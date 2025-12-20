Sadettin Saran: Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız! Devletimiz çağırdıysa geliriz

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında sabah saatlerinde şüpheli sıfatıyla ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan saç ve kan örneği alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında üç yeni gözaltı kararı daha çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden Şeynova'nın Beşiktaş, Garipoğlu'nun Sarıyer'deki evinde arama yapılmasına karar verildi.

SARAN'DAN SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün akşam "şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrıldı.

Dün gece Türkiye'ye dönen Sadettin Saran, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yaklaşık 2,5 saat ifade verdi.

Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.



SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktan yapılan açıklamada, Sadettin Saran'ın, hakkında "uyuşturucu madde temin etme”, "uyuşturucu madde kullanma” ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından yapılan soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi. Sadettin Saran, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi. Serbest kalmasının ardından Saran, Eyüpspor – Fenerbahçe maçının ikinci yarısında stada giriş yaptı. Saran'ı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri stat girişinde alkışlarla karşıladı.

SARAN: VEREMEYECEK HESABIMIZ YOK



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, serbest bırakılmasının ardından ilk açıklamayı İkas Eyüpspor-Fenerbahçe maçının sonrasında yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısında stada gelen Saran, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Saran yaptığı açıklamasında, "Öncelikle destekleyenlere teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim” ifadelerini kullandı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ EK İFADE İÇİN ADLİYEDE

Bu arada soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan ve tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci de ek ifade için bugün adliyeye getirildi. Cebeci ifadesinin ardından ceza infaz kurumuna geri gönderildi.

