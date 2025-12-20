Burhanettin Duran: Kendi savaş gemisini geliştiren 10 ülkeden biriyiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Türkiye olarak, dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün denize indirilen her gemi, her platform, ülkemizin mühendislik kabiliyetini, yenilikçi potansiyelini ve stratejik kararlılığını yansıtmaktadır.“ ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından deniz platformlarının hizmete alınmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Duran paylaşımındada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde yaptığı konuşmayla, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyeyi ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahadaki yansımalarını ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın denizlerde, havada ve karada tam bağımsız savunma anlayışının hayata geçtiği, milli iradenin teknolojiyle buluştuğu bir dönemin adı olduğunu vurgulayan Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda savunma alanında atılan kararlı adımlar, yerli ve milli üretim kapasitesinin geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Türkiye olarak, dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün denize indirilen her gemi, her platform, ülkemizin mühendislik kabiliyetini, yenilikçi potansiyelini ve stratejik kararlılığını yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.



Duran, paylaşımında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki açıklamalarından şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere Eylül 2018 tarihinde 4 adet MİLGEM inşa sözleşmesi imzalamıştık. İlk gemi PNS Babür'ü 24 Mayıs 2024 tarihinde Pakistan'a teslim ettik. Bugün de her türlü test ve tecrübe faaliyetlerini başarıyla tamamlayan PNS Hayber'in teslimini yapıyoruz.

Bugün burada denize uğurladığımız ve bayrak çektiğimiz platformlar alın terinin, aklın, emeğin, cesaretin ve adanmışlığın eseridir. Bunların en başında havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş sonar yetenekleriyle sessiz derinliklerin milli bekçisi olacak TCG Hızır Reis denizaltımız vardır. Hızır Reis denizaltımızı bugün hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız bir başka platformumuz yeni tip çıkarma gemimiz C-159'dur.

ULAK, silahlı insansız deniz aracımız, bir diğer kıvanç kaynağımızdır. Dijital dönüşümün, yapay zeka tabanlı otonom sistemlerin denizlerdeki sembolü olacak ULAK, geleceğin harekat sahasının öncülerindendir.

Şu anda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı.

Türk tersaneleri bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine farklı ebatta 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç etti. 4 ay önce sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi envanterimize kattık. Geçen ay insansız savaş uçağımız Kızılelma, dünya havacılık tarihinde bir ilki başardı.

Bir diğer stratejik projemiz olan Bayraktar TB3 envantere girdi. TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini evet, başlattık."

Kaynak: Haber Merkezi