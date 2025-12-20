GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bakan Fidan: Ateşkes ihlalleri barış planının tehlikeye sokuyor

Bakan Fidan: Ateşkes ihlalleri barış planının tehlikeye sokuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de düzenlenen Gazze konulu toplantı hakkında, “Türkiye olarak ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu açıkça ifade ettik. İsrail tarafından devam eden ihlaller inanılmaz şekilde süreci daha zor hale getiriyor“ açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Miami şehrinde Gazze Barış Planı konusundaki temaslarını basın mensuplarına değerlendirdi.

Bakan Fidan, ABD'de düzenlenen Gazze konulu toplantının sorulması üzerine, Şarm el-Şeyh'te varılan mutabakat çerçevesinde Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesinin üzerinden uzun bir süre geçtiğini söyledi. Birinci aşamanın, son rehinenin de teslim edilmesinden sonra tamamlandığını belirten Fidan, "Artık ikinci aşamaya geçmenin parametreleri konuşuluyor. Belki Şarm el-Şeyh'ten sonra dünkü toplantı en önemli toplantıydı. Dün gece geç saatlere kadar çeşitli platformlarda toplantılarımızı devam ettirdik." dedi.

Ana toplantıda yapılan tartışmalar ile mutabakatların umut verici olduğunu kaydeden Fidan, "Birinci aşamada meydana gelen sorunları da detaylı olarak tartışma imkanımız oldu. Türkiye olarak ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu da açıkça ifade ettik. Özellikle İsrail tarafından devam eden ihlaller inanılmaz şekilde süreci daha zor hale getiriyor. Gördüğümüz o ki, bütün taraflar bu konuda mutabakat içerisinde ve bunun önüne geçilmesi konusunda da çeşitli tartışmalarımız oldu." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Fidan, arabulucu konumundaki ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın Gazze konusunda üst düzey istişarelerini yoğun şekilde sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

İkinci aşamaya geçişle ilgile tartışılan konulara değinen Fidan, toplantıda Gazze'nin yeniden imarına ilişkin bir ön çalışmanın sunulduğunu ve bu çerçevede bir ön tartışma yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin Gazze'yle ilgili yapılacak bütün çalışmalarda üç temel parametreye önem verdiğini vurgulayan Fidan, "Birincisi, Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi. İkincisi, Gazze'nin toprak bütünlüğünün hiçbir şekilde bölünmemesi. Üçüncüsü Gazze'de yapılacak her şeyin Gazzeliler için yapılması.” ifadelerini kullandı.

