KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 20 Aralık 2025

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya'da bugün vefat edenler 20 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 20 Aralık 2025 Cumartesi günü vefat eden 7 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MEHMET MUTLU

AKSARAY
06-03-1954

ALİYENLER MEZARLIĞI

MEHMET ALİ KESİKHALI

KONYA
11-12-1957

ARAPLAR MEZARLIĞI

RAHİME DURMAZ

KONYA
22-02-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALİ DİNLER

KONYA
20-12-1970

MUSALLA MEZARLIĞI

ANAKADIN NEVRUZ

ERMENEK
01-01-1939

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ÖMER ÖNCEL

ÇENGİLTİ
15-10-1936

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

NİĞMET KARABİLGİN

BEYBES
10-06-1949

HATIP (Büyük) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

