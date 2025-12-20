Konya’da bugün vefat edenler 20 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
MEHMET MUTLU
|
AKSARAY
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ KESİKHALI
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
RAHİME DURMAZ
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ALİ DİNLER
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ANAKADIN NEVRUZ
|
ERMENEK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ÖMER ÖNCEL
|
ÇENGİLTİ
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
NİĞMET KARABİLGİN
|
BEYBES
|
HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96