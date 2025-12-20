GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Bakan Göktaş Konya İl Tanıtım Günleri’ne katıldı!

- Güncelleme Tarihi:

Bakan Göktaş Konya İl Tanıtım Günleri’ne katıldı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen 9. Konya İl Tanıtım Günleri’ne katıldı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri vesilesiyle hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Göktaş'ın Teşekkür Mesajı

Göktaş, "Nerede olursak olalım, Konya'nın samimiyeti ve dayanışma kültürü bizimle birlikte yaşıyor. Bu buluşmalar aile olmanın önemini hatırladığımız, gönül bağlarımızı daha da güçlendirdiğimiz kıymetli anlara dönüşüyor. Memleketimin tarihini, mutfağını ve değerlerini İstanbul'a taşıyan KONSİFED ve KONSİAD başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

