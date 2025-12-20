GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Günlük kiralık dairede dehşet: İki kişi ölü bulundu!

Günlük kiralık dairede dehşet: İki kişi ölü bulundu!
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde günlük kiralanan bir dairede Yavuz Akan ve Demet Altan isimli iki kişi ölü bulundu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde günlük kiralanan bir dairede iki ceset bulundu.

Olay dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi.

İddiaya göre; Yavuz Akan (47) ve Demet Altan (43) günlük kiralama şirketinden daireyi 4 günlüğüne kiraladı.

Sürenin dolması üzerine dairenin sahibi Yavuz Akan'ı aradı. Telefon aramalarına cevap alamayan daire sahibi eve geldi.

Zili çalan ev sahibi kapının açılmaması üzerine dairenin camını kırarak eve girdi.

Yavuz Akan ve Demet Altan'ın evin salonunda kanlar içinde yattığını gören daire sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Cesetlerin yanında tabanca da bulundu. Öte yandan evde yapılan aramada, Yavuz Akan'ın intihar notu da bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA

