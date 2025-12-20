GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,90
EURO
50,18
STERLİN
57,46
GRAM
6.041,73
ÇEYREK
9.927,57
YARIM ALTIN
19.757,72
CUMHURİYET ALTINI
39.390,61
KONYA Haberleri

Konya’da yetkililerden zirai don uyarısı: Gece ve sabah sıfırın altında

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yetkililerden zirai don uyarısı: Gece ve sabah sıfırın altında
Konya AKOM, bölgede yaşanabilecek ani hava değişimleri nedeniyle gece ve sabaha karşı saatlerde sıcaklıkların 0°C ve altına düşmesiyle zirai don riski oluşabileceği uyarısında bulundu.

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bölgede zirai don riski konusunda uyarıda bulundu.

AKOM'un açıklamasına göre, bölgede yaşanabilecek ani hava değişimleri nedeniyle gece ve sabaha karşı saatlerde sıcaklıkların 0°C ve altına düşmesiyle zirai don riski oluşabilecek.



Çiftçiler ve Vatandaşlar Tedbirli Olmalı

AKOM, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların gerekli tedbirleri almaları ve don riskine karşı koruyucu önlemleri uygulamaları gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle tarım alanlarında ve bahçelerde bulunan ürünler için don riskinin ciddi zararlar verebileceği belirtilerek, çiftçilerin gece saatlerinde gerekli önlemleri alması istendi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER