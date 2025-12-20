Konya’da yetkililerden zirai don uyarısı: Gece ve sabah sıfırın altında

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bölgede zirai don riski konusunda uyarıda bulundu.
AKOM'un açıklamasına göre, bölgede yaşanabilecek ani hava değişimleri nedeniyle gece ve sabaha karşı saatlerde sıcaklıkların 0°C ve altına düşmesiyle zirai don riski oluşabilecek.
Çiftçiler ve Vatandaşlar Tedbirli Olmalı
AKOM, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların gerekli tedbirleri almaları ve don riskine karşı koruyucu önlemleri uygulamaları gerektiğinin altını çizdi.
Özellikle tarım alanlarında ve bahçelerde bulunan ürünler için don riskinin ciddi zararlar verebileceği belirtilerek, çiftçilerin gece saatlerinde gerekli önlemleri alması istendi.
