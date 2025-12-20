Başkan Altay Kuzey Kıbrıs’ta konuştu: Gönül coğrafyamızın ayrılmaz parçası!

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının açılışına katılarak TDBB İcra Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in de katıldığı belediye binası açılışında konuşan Başkan Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yalnızca dost ve kardeş bir ülke olmadığını Türk gönül coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Başkan Altay, “KKTC’deki bütün Türk belediyeleri TDBB’nin üyesidir ve kendileriyle birlikte çalışmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bu anlayışla, yerel yönetimler düzeyinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olmayı, imkânlarımızı ve tecrübemizi paylaşmayı sürdürüyoruz” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) TDBB İcra Kurulu Toplantısına ve Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılışına katıldı.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güzelyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TDBB Aralık Ayı İcra Kurulu Toplantısına başkanlık etti.

Toplantıya; TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan katıldı.

GÜZELYURT BELEDİYESİ YENİ HİZMET AÇILIŞI

Başkan Altay, Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılışına da katıldı.

Açılışta konuşan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt için çok anlamlı ve gurur verici bir gün olduğunu dile getirerek binanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akdeniz'in kalbinde, Türk milletinin iradesini, onurunu ve istikbalini temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Güzelyurt hizmet binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Altay, "Bu kıymetli eserin proje yapımı ile birlikte ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının, Selçuklu Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiş olmasından ayrıca büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek isterim. Güzelyurt Belediyesi yeni hizmet binası, şehrin gelişimine, Güzelyurtlu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve yerel yönetim kalitesinin daha da yükselmesine güçlü katkı sunacaktır. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi'nin katkılarıyla, Güzelyurt Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla tamamladığı Yeni Merkez Hizmet Binası'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, TDBB olarak; Türkiye'nin gönül coğrafyasında yer alan şehirler arasında sadece bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmadıklarını aynı zamanda ortak tarihin, ortak kültürün ve ortak geleceğin yerelden başlayarak güçlenmesini hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu doğrultuda belediyeciliği; yol, bina ve altyapıdan ibaret görmeyen; insanı merkeze alan, şehirleri medeniyetimizin taşıyıcısı olarak kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği; Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya ve dahi Kıbrıs'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada, kardeş şehirler arasında kalıcı bağlar kuran büyük bir gönül köprüsüdür” diye konuştu.

"KKTC'DEKİ BÜTÜN BELEDİYELERLE BİRLİKTE ÇALIŞMATAN BÜYÜK ONUR VE GURUR DUYUYORUZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yalnızca dost ve kardeş bir ülke olmadığını Türk gönül coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bu vesileyle özellikle ifade etmek isterim ki; KKTC'deki bütün Türk belediyeleri TDBB'nin üyesidir ve kendileriyle birlikte çalışmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bu anlayışla, yerel yönetimler düzeyinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmayı, imkânlarımızı ve tecrübemizi paylaşmayı sürdürüyoruz” dedi.

KUZEY KIBRIS'TA YAPTIKLARI ÇALIŞMALARI ANLATTI

TDBB, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya'dan ve Türkiye'den çeşitli belediyeler olarak; Kapalı Maraş'ın yeniden ihyası başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs'ta yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Altay, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda yanında olmaya, bu kardeşliği yerelden geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca olduğu gibi bugün de kendi ayakları üzerinde duran, kimliğine, kültürüne ve vatanına sahip çıkan vakur bir duruşun temsilcisidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak da, yerel yönetimler düzeyinde bizler de her alanda Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya, bu kardeşliği güçlendirmeye kararlıyız” açıklamalarını yaptı.

KKTC MECLİS BAŞKANI ÖZTÜRKLER VE BAŞBAKAN ÜSTEL HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt'a çağdaş belediyecilik anlayışıyla yeni hizmet binası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken; KKTC Başbakanı Ünal Üstel de, Güzelyurt halkının ihtiyacını karşılayacak olan modern ve çağdaş hizmet binasının Güzelyurtlular ve tüm Kuzey Kıbrıs halkı için hayırlı olmasını diledi.

"NE YAPIYORSAK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPIYORUZ”

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da "Sayın başkanımız önemli ölçüde burasının özkaynaklarla yapıldığını söyledi. Her zaman söylüyorum ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyoruz ne yapmıyorsak da onu çocuklarımızdan çalıyoruz. Bu güzel eserde emeği olan herkesi kutluyorum” değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilen Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu