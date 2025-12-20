Konya yolunda sis kazaya neden oldu! TIR kırmızı ışıkta duran 4 araca çarptı
- Güncelleme Tarihi:
Aksaray-Konya kara yolu Ticaret Borsası Kavşağı’nda yoğun sisin olduğu bölgede, TIR’ın kırmızı ışıkta duran 4 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Ticaret Borsası Kavşağı'nda meydana geldi.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede, Atanur Korkmaz yönetimindeki 38 LG 620 plakalı TIR, kırmızı ışıkta duran 3 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptı.
Kazada 40 AAS 714 plakalı araçta bulanan Gizem Şahin (26) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polisi ekibi sevk edildi. Yaralı Şahin, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
GAZETECİLERİ TARTAKLADI
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücülerden Ramazan Ş., kazayı görüntüleyen basın mensuplarını tartakladı. Ramazan Ş.'yi polis sakinleştirirken, TIR şoförü ifadesi için merkezine götürüldü.
Kazadan yara almadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Sinan Usta ise "Kırmızı ışıkta beklediğim sırada bir anda arkadan gürültü geldi. Arkamdaki araçta yaralı vardı. Kadın araçtan çıkamadı, baygınlık geçiriyordu. Kadını araçtan çıkardım. Kaza sisten dolayı oldu" dedi.
Önemli Not:
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
