Konya’da Türk devletleri tanıtım günleri başladı

Konya’da Türk Devletleri Tanıtım Günleri programı düzenlendi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Ecdat Parkı'nda düzenlenen programda, Türk dünyasının Çin Seddi'ne kadar uzanan kültür ve medeniyet birikimiyle şekillenmiş büyük bir gönül coğrafyası olduğunu söyledi.
Bu geniş havzanın geniş hatıra, üstün değerler ve derin kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlandığını belirterek, "Bizler aynı destanları dinlemiş, aynı türküleri söylemiş, aynı sevinçle birleşmiş ve aynı değerler etrafında kenetlenmiş büyük bir milletin evlatlarıyız. Türk dünyasının birleşmesini, kültürel bağlarımızın canlı tutulmasını ve gönül köprülerimizin daha da sağlamlaşmasını son derece kıymetli görüyoruz." ifadesini kullandı.
AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya'nın Hazreti Mevlana'nın hoşgörü mesajlarıyla yoğrulmuş bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Program yurt dışından eğitim için gelen gençler, uluslararası sivil toplum temsilcileri ve Türk dünyasının dört bir yanından gelen misafirlerle küresel bir kardeşlik köprüsüne dönüştü." dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”