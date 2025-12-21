GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya'nın bir ilçesi daha beyaza büründü! Beyaz bereket böyle kaydedildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bir ilçesi daha beyaza büründü! Beyaz bereket böyle kaydedildi

Konya'da etkili olan kar yağışı, kentin bazı ilçelerinde yüzleri güldürdü. Özellikle tarım ve su kaynakları açısından büyük önem taşıyan yağışlar, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Reze Beli'nde Kar Etkisini Gösterdi

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Reze Beli mevkisinde kar yağışının etkili olduğu görüldü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan kar, zaman zaman şiddetini artırarak bölgeyi beyaza bürüdü. Yağış anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yağış Zaman Zaman Devam Ediyor

Yetkililerden alınan bilgilere göre, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Özellikle yüksek rakımlı alanlarda kar kalınlığının artabileceği belirtilirken, yağışların önümüzdeki saatlerde de etkili olabileceği ifade edildi.

Sürücülere Buzlanma ve Görüş Uyarısı

Yetkililer, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesinin buzlanma riskini artırdığına dikkat çekti. Özellikle yüksek kesimlerde seyahat eden sürücülerin, görüş mesafesinin azalması ve kaygan yollar nedeniyle daha dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

(Meltem Aslan)

