Konya’daki bir ilçeye lapa lapa kar yağıyor!

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kütlelerinin iyi durumda olduğu gözlemlenirken, yağışın kar haritasını genişletmesi bekleniyor. Huğlu ve çevresi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI ARTIYOR
Bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte yüksek rakımlarda kar yağışı daha yoğun şekilde hissediliyor. Kar kütlelerinin güçlü olması, önümüzdeki saatlerde ve günlerde kar yağışının devam edebileceğine işaret ediyor. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
İŞTE O ANLAR;
KAR HARİTASININ GENİŞLEMESİ BEKLENİYOR
Meteorolojik değerlendirmelere göre, mevcut yağış sisteminin etkisini sürdürmesi halinde kar haritasının daha geniş alanlara yayılması öngörülüyor. Bölge halkı, kar yağışını memnuniyetle karşıladı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”