1922 Akşehirspor deplasmandan 1 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Akşehirspor, ligin 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Akkonakspor ile 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'un 11. hafta mücadelesinde 1922 Akşehirspor, deplasmanda Akkonakspor ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede her iki takım da etkili bir oyun ortaya koydu.
Karşılaşmada atılan gollerle skor 2-2'ye gelirken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. 1922 Akşehirspor, deplasmanda aldığı bu beraberlikle puan hanesine katkı sağladı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”