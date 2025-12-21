Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic; “Oyuncularım karakter koydu’’

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Konyaspor maçının ardından konuştu.

Karadağlı teknik adam, "Kayserispor bugün sahada daha iyi olan taraftı. Daha iyi olan takımdı. Takımım her top için mücadele etti. Elinden geleni ortaya koydu. Birçok fırsat yakaladık oyunun içerisinde ama bunları değerlendiremedik. Futbol böyle bir oyun. Siz atamazsanız rakibiniz atar” dedi.

"1 puan bizi çok mutlu etti”

Djalovic, "Maçın son dakikalarında; 90+3. dakikada beraberlik golünü bulduk. Oyuncularım ciddi anlamda karakter koydu. Alınan bu bir puan bizi mutlu etti” diye konuştu. (Hasan Yıldırım)