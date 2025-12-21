GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor’da Antalya mesaisi başladı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konyaspor’da Antalya mesaisi başladı

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u ağırlayan ve bu maçın ardından rotasını Antalyaspor maçına çeviren yeşil-beyazlılar, 21 Aralık Pazar günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde sürecin ilk antrenmanının gerçekleştirdi.

Sıkışık takvim

Konyaspor, Türkiye Kupası maçlarından dolayı sıkışık bir takvime giriş yaptı. 20 Aralık Cumartesi günü Kayserispor maçına çıkan, 21 Aralık Pazar günü haftanın ilk antrenmanına çıkan yeşil-beyazlılar, 22 Aralık Pazartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Konyaspor ile Antalyaspor arasında Konya Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma 23 Aralık Salı günü 17.30'da başlayacak.

(Ali Asım Erdem)

 

