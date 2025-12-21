Konyaspor’da Antalya mesaisi başladı

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u ağırlayan ve bu maçın ardından rotasını Antalyaspor maçına çeviren yeşil-beyazlılar, 21 Aralık Pazar günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde sürecin ilk antrenmanının gerçekleştirdi.
Sıkışık takvim
Konyaspor, Türkiye Kupası maçlarından dolayı sıkışık bir takvime giriş yaptı. 20 Aralık Cumartesi günü Kayserispor maçına çıkan, 21 Aralık Pazar günü haftanın ilk antrenmanına çıkan yeşil-beyazlılar, 22 Aralık Pazartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Konyaspor ile Antalyaspor arasında Konya Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma 23 Aralık Salı günü 17.30'da başlayacak.
(Ali Asım Erdem)