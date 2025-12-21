Ilgın’da fidan dikme etkinliği yapıldı

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Mahallesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bu hafta sosyal faaliyet kapsamında mahalle mezarlığında fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrencilerin çevre bilinci kazanması ve doğaya karşı sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı.
Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinde öğrenciler, hem doğayı korumanın önemini öğrendi hem de toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmenin mutluluğunu yaşadı. Dikilen fidanlarla mezarlık alanının daha yeşil ve düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.
(Cumali Özer)