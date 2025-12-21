GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Ilgın’da fidan dikme etkinliği yapıldı

Cumali Özer
Muhabir
Ilgın’da fidan dikme etkinliği yapıldı

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Mahallesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bu hafta sosyal faaliyet kapsamında mahalle mezarlığında fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrencilerin çevre bilinci kazanması ve doğaya karşı sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı.

Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinde öğrenciler, hem doğayı korumanın önemini öğrendi hem de toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmenin mutluluğunu yaşadı. Dikilen fidanlarla mezarlık alanının daha yeşil ve düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

(Cumali Özer)

