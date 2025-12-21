KONTİMDER 10. kuruluş yıldönümünü kutladı

Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER), 10. kuruluş yıl dönümünü Ramada Otel’de düzenlenen programla kutladı.

Yoğun katılımın olduğu programa; oda ve STK başkanları, Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu'na (TİMFED) üye dernek başkanları ile dernek üyeleri katıldı.

KONTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tetik, açılış konuşmasında birlikte ürettikleri on yıllık emeğin, dayanışmanın ve dostluğun hikâyesini kutladıklarını belirterek, 2015 yılında atılan küçük adımların bugün güçlü bir aileye dönüştüğünü söyledi.

KONTİMDER'in kuruluş amacının Konya'da tesisat ve inşaat malzemeleri sektörünü bir çatı altında toplamak ve dayanışmayı güçlendirmek olduğunu vurgulayan Ali Tetik, şunları kaydetti: "KONTİMDER, yalnızca bir dernek değil; birlikte büyüyen, paylaşan ve öğrenen bir topluluğun adı oldu. Biz bu şehre inanıyoruz. Çünkü Konya, yalnızca tarihimizin değil, üretim kültürümüzün de başkentidir. Bugün Konya, Türkiye'nin KOBİ başkenti, girişimciliğin simgesidir. Bizler, o köklü mirasın bugünkü temsilcileriyiz.

Bu on yıl boyunca sayısız toplantı, eğitim, fuar ve projeye imza attık. Ama en önemlisi, birbirimize güvenen bir yapı kurduk. Bizim gücümüz, üyelerimizin emeği ve gönlüyle şekillendi. Geride bıraktığımız 10 yıl bizim için bir başlangıçtı. Asıl yolculuk şimdi başlıyor. Yeni projelerle, yenilikçi fikirlerle hem sektörümüze hem de şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Nice yıllar boyunca birlikte üretmek, birlikte güçlenmek dileğiyle KONTİMDER'in 10. yılımız kutlu olsun.”

KONTİMDER'in sadece Konya'da değil, Türkiye genelinde de önemli bir yapının parçası olduğunu belirten Ali Tetik, TİMFED çatısı altında ulusal ölçekte güç kazandıklarını ve ülkenin dört bir yanındaki sektör paydaşlarıyla aynı hedefe yürüdüklerini ifade etti.

TİMFED Başkanı Dr. Çiğdem Aras ise KONTİMDER'in 10. kuruluş yıl dönümünde bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, "TİMFED Başkanı olarak değil, bu büyük ailenin bir parçası olarak ifade etmek isterim ki; Konya'nın çalışkanlığını, üretme azmini ve güçlü dayanışma kültürünü yakından görmek beni gerçekten çok duygulandırıyor.” dedi.

Konya'nın Anadolu'nun kalbinde; istikrarın, üretimin ve sürekliliğin sembolü olan çok özel bir şehir olduğunu vurgulayan Dr. Çiğdem Aras, şöyle konuştu: "Bugün burada bizi bir araya getiren KONTİMDER, bu dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. KONTİMDER, 10 yıl boyunca yalnızca bir dernek olmadı; bir okul, bir paylaşım zemini ve güçlü bir meslek dayanışması yarattı. Federasyonumuz içinde Anadolu'nun üretim gücünü temsil eden en önemli yapı taşlarımızdan biri hâline geldi.

TİMFED olarak bizler, tüm ülkenin enerjisini ve Türkiye'nin her noktasındaki emeği aynı değerde görüyoruz. KONTİMDER, bu anlayışın sahadaki en güçlü yansımalarından biridir. TİMFED çatısı altında 7 derneğimiz ve 3 bine yakın üyemizle yalnızca bugünün sorunlarına değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yol haritası oluşturuyoruz. Eğitim projelerimizle gençlerimizi sektöre donanımlı şekilde kazandırmak ve iş birlikleriyle firmalarımızın rekabet gücünü artırmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor.”

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. KONTİMDER geçmiş dönem başkanları Osman Başaran, Gökhan Küçük ve Mehmet Yenikaynak ile kutlama programına katkıda bulunan platin ve altın sponsorlara plaket takdim edildi.

(Cumali Özer)