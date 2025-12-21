GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da ölümlü kaza! Forkliftin altında kaldı

Güncelleme Tarihi:

Konya’da ölümlü kaza! Forkliftin altında kaldı
Konya’da sanayi bölgesinde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında forkliftin altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi Kuddusi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, forkliftin hareket ettiği sırada yakınında bulunan yabancı uyruklu Muhammed El Zaid dengesini kaybederek aracın önüne düştü. Hareket halinde olan forkliftin sürücüsü, Muhammed El Zaid'i görmeyerek üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Muhammed El Zaid'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Zaid'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

