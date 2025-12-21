Devletten deprem bölgesinin en küçük hak sahibine yeni yuva

6 Şubat depremlerinde 5 günlükken anneannesinin kucağında enkazdan çıkarılan “deprem bebek“ için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca afet konutu inşa edildi. Şubatta 3 yaşına girecek kız çocuğu, enkazdan beraber çıktıkları anneannesiyle deprem bölgesinin “en küçük hak sahibi“ olarak yeni evinde yaşamını sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri, ardında annesini, babasını ya da tüm ailesini kaybeden binlerce öksüz ve yetim çocuk bıraktı.

Devlet, "deprem şehitlerinin emaneti" olarak gördüğü bu çocuklar için sosyal, hukuki ve barınma başta olmak üzere çok yönlü bir koruma süreci yürüttü.

Vasisi ya da yakını bulunamayan bebek ve çocuklar koruma altına alınırken, annesini ve babasını kaybeden birçok çocuğa anneanne, teyze, amca ya da hala gibi yakınları Türk Medeni Kanunu çerçevesinde sahip çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da tapuda anne ya da baba adına kayıtlı olup depremde yıkılan evleri yeniden inşa ederek, öksüz kalan çocuklara yeni bir yuva kazandırmak için harekete geçti.

Bu süreci "Devlet, Fırat'ın kenarındaki kuzunun da hakkından mesuldür" bakış açısıyla yürüttüklerini vurgulayan Bakanlık yetkilileri, deprem bölgesinde 455 bin hak sahibini belirledi.

Depremden önce ev sahibi olan ve hayatını kaybeden vatandaşların yerine birinci dereceden yakınları, inşa edilen afet konutları için hak sahibi kabul edildi.

1 yaşına gelmeden hak sahibi oldu

Bakanlık yetkililerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çocuğun üstün yararı ilkesi gereği kimlik ve adres bilgilerini paylaşmadığı Kahramanmaraşlı bebek de henüz 5 günlükken ailesiyle depreme yakalandı.

Ailenin çocukları yeni doğduğu için anneannesi de bebeğe bakmak için aynı evde bulunuyordu.

Deprem sırasında baba, bebeğini beşikten alarak anneannesinin kucağına verdi. Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu kurtarmak için yeniden daireye dönen baba, binanın tamamen yıkılması sonucu ailesiyle enkaz altında kaldı.

Anneanne ile bebek için bir kalorifer peteği ve kanepe yaşam üçgeni oluştururken, saat 12.00 sıralarında bebeğin ağlama seslerinin duyulması üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Anneanne, kucağında koruduğu torunuyla enkazdan sağ çıkarıldı. Depremde bebeğin annesi, babası ve 4 yaşındaki ağabeyi ise hayatını kaybetti.

Bakanlık depremin ardından bebeği, hayatını kaybeden anne ve babasının yerine hak sahibi olarak belirledi.

Henüz 1 yaşına bile gelmeden hak sahibi olan ve deprem bölgesinin "en küçük hak sahipleri" arasında yer alan kız çocuğunun evi, 11 Mart'ta teslim edildi. Süreci, birinci dereceden hiç yakını kalmadığı için küçük kızın vasisi olan anneannesi tamamladı.

Şubatta 3 yaşına girecek ve 18 yaşına geldiğinde konutunun tapusunu üzerine alacak "deprem bebek" enkazdan beraber kurtulduğu anneannesiyle devletin inşa ettiği sağlam ve güvenli evinde yeni bir hayata başladı.

Öksüzlerin hakkını Türk Medeni Kanunu koruyor

Öte yandan, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre 18 yaş altındaki çocuğa ait taşınmazın yönetimi anne ve babaya ait kabul ediliyor.

Deprem bölgesinde anne ve babalarını kaybeden çocukları ise 2'nci, 3'üncü dereceden hayatta kalan yakınları mahkeme kararıyla vesayetleri altına alabiliyor. Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, çocuğun vesayet altında olması durumunda vesayet makamından (mahkeme) izin alınarak çocuk adına taşınmaz satın alınabiliyor.

Ayrıca çocuk adına kayıtlı taşınmazın 3 yıl veya daha uzun süreli kiralanması durumunda da vesayet makamından izin alınması gerekiyor.

Kaynak: AA