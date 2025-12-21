Konya’da uzman isim paylaştı! Sevindiren görüntü endişelendiren gerçek

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, Beyşehir Gölü'ne yağan yağmurla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Soylu, yağışların sevindirici olduğunu ancak gölün eski seviyesine ulaşması için yeterli olmadığını vurguladı.

"YAĞMUR SEVİNDİRDİ AMA YETERLİ DEĞİL”

Süleyman Soylu, paylaşımında Beyşehir Gölü'ne anlık olarak yağan yağmurun umut verici olduğunu belirterek, "Beyşehir Gölü'ne anlık güzel yağmur yağıyor buna da şükür” ifadelerini kullandı. Ancak mevcut yağışların göldeki su seviyesini eski haline getirmek için yeterli olmayacağını dile getirdi.

"KIŞ AYLARINDA DAHA KUVVETLİ YAĞIŞLAR ŞART”

Soylu, gölün eski görüntüsüne kavuşabilmesi için kış aylarında çok daha kuvvetli ve düzenli yağışlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Özellikle uzun süredir yaşanan kuraklığın, Beyşehir Gölü üzerindeki olumsuz etkilerinin devam ettiğini ifade etti.

"BEYŞEHİR GÖLÜ İÇİN UMUT SÜRÜYOR”

Uzmanlar, Beyşehir Gölü'nün yeniden eski seviyelerine ulaşabilmesi için yağışların yanı sıra suyun bilinçli kullanılması gerektiğini vurguluyor. Yapılan bu tür paylaşımların, kamuoyunda farkındalık oluşturması açısından önemli olduğu belirtiliyor.

(Meltem Aslan)