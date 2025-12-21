GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yolcu otobüsünde yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi.

Ankara- Eskişehir kara yolunun Polatlı ilçesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Başkent Turizm'e ait seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları indirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Güvenlik gerekçesiyle yolun bir bölümünde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

