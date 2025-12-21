GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

TOKİ 37 ilde 252 arsayı satışa çıkarıyor! Arsalar hangi illerde yer alıyor? Ödeme planı ve tüm ayrıntılar için tıklayınız

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye genelinde 37 ilde bulunan toplam 252 arsayı satışa çıkaracağını duyururken açık artırma usulüyle yapılacak satışlarda detaylar belli oldu.

Yatırım yapmak isteyenlerin dikkatine...

TOKİ, Türkiye genelinde 37 ilde yer alan 252 arsayı satışa çıkardı.

Açık artırma usulüyle yapılacak satışlarda arsalar, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek kapalı müzayedelerle alıcılarını bulacak.

Satışa çıkarılan arsalar için açık artırmalar İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

KATILIM TEMİNATI YATIRILMAK ZORUNDA

Katılımcıların, müzayedeye girebilmek için arsa bedeline göre belirlenen tutarlarda katılım teminatı yatırması gerekecek. Satışa ilişkin ödeme planı, teminat tutarları ve müzayede takvimi netleşti.

NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK

TOKİ arsa satışı 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da düzenlenecek müzayedelerle gerçekleştirilecek. Satışlar aşağıdaki adreslerde yapılacak:

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece İstanbul

İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle Ankara

ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR

Satışa sunulan arsalar Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş ve Aydın illerinde bulunuyor.

TOKİ 37 İL 252 ARSA ÖDEME PLANI

TOKİ tarafından açıklanan ödeme planına göre alıcılara şu seçenekler sunuluyor:

Yüzde 25 peşin, 48 ay vade

Yüzde 40 peşin, 36 ay vade

Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim

KATILIM TEMİNATI TUTARLARI

Müzayedeye katılım için muhammen bedellere göre yatırılması gereken teminat tutarları şu şekilde belirlendi:

Muhammen bedeli 0 – 2.500.000 TL arası olan arsalar için 100.000 TL

Muhammen bedeli 2.500.001 – 10.000.000 TL arası olan arsalar için 500.000 TL

Muhammen bedeli 10.000.001 – 25.000.000 TL arası olan arsalar için 2.000.000 TL

Muhammen bedeli 25.000.001 – 50.000.000 TL arası olan arsalar için 3.000.000 TL

Muhammen bedeli 50.000.001 – 100.000.000 TL arası olan arsalar için 5.000.000 TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL'nin üzerinde olan arsalar için 10.000.000 TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

