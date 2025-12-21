Konya milletvekili Baykan TBMM kürsüsünde konuştu; Muhalefeti bu sözlerle eleştirdi

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Baykan, Türkiye'de yaşanan siyasi tartışmaların basit bir rekabet olmadığını savunarak, iki farklı zihniyetin karşı karşıya olduğunu söyledi.

"MESELE KİMİN MİLLET ADINA KONUŞTUĞUDUR”

Konuşmasına Meclis kürsüsünde millet adına konuşabilmenin onurunu yaşadığını belirterek başlayan Baykan, tartışmaların kimlerin nerede ve ne kadar konuştuğu üzerinden değil, kimin millet adına sorumluluk aldığı üzerinden yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de iki ayrı anlayışın karşı karşıya olduğunu dile getiren Baykan, bir tarafın millete güvenen ve sandığı esas alan bir çizgide olduğunu, diğer tarafın ise milletin değerleriyle hiçbir zaman barışamadığını öne sürdü.

GEÇMİŞ ÖRNEKLERİYLE MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Baykan, geçmişten örnekler vererek muhalefetin Türkiye'nin sanayi ve kalkınma hamlelerine karşı çıktığını savundu. AK Parti'nin siyaset anlayışının sokak çağrılarıyla değil sandıkla sınandığını söyleyen Baykan, gençlerin hiçbir zaman sokağa yönlendirilmediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte şiir okuduğu için hapse girmesini hatırlatan Baykan, o dönemde yaşananların samimiyet ve dava bilinciyle karşılandığını belirtti.

"Bu ülkede dün Recep Tayyip Erdoğan sadece bir şiir okuduğu için hapse girerken yanında duranlar da bunun bir bedeli olduğunu bilerek durdu çünkü orada samimiyet vardı, aidiyet vardı, inanç vardı.

Bugün ise malum davalarda bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Dışarı çıkabilmek için itirafçı olup birbirini ihbar edenler var çünkü ortada bir dava değil, çıkar ve menfaate dayalı bir sistem var."

"HİÇ Mİ MERAK ETMEDİNİZ?''

Savunma sanayii alanındaki gelişmelere yönelik eleştirilere de değinen Baykan, ALTAY tankının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini örnek göstererek, bu adımların küçümsendiğini söyledi. Türkiye'nin Gazze'den Karabağ'a, Libya'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada söz sahibi bir ülke hâline geldiğini dile getiren Baykan, bu duruşun güçlü bir liderlikle mümkün olduğunu savundu.

"Savunma sanayisinde atılan adımlara "Montaj." dediniz. Bugün ALTAY tankı Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giriyor, "Hayırlı olsun." demeye bile diliniz varmıyor.

İnsan merak etmez mi arkadaşlar, ağırlığı, gücünü, yüksekliğini, namlu uzunluğunu merak etmez mi? Ama edemiyorsunuz. Kıskanmak insani bir duygudur, anlıyoruz ama bu da biraz fazla."

"PROGRAM DA LİDER DE ORTADA”

Konuşmasının son bölümünde muhalefetin Meclis'teki tutumunu da eleştiren Baykan, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki protestolara atıfta bulundu. AK Parti'nin programının ve liderinin ortada olduğunu söyleyen Baykan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumun yanında duran ve zalime karşı dik duran bir lider olduğunu ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda iyiydiniz maşallah, beyaz Toros maketleriyle... Gökhan Hocam, benim bağırmam garip değil de senin bağırman garip Grup Başkan Vekili olarak.

Beyaz Toros maketleriyle, piknik tüpüyle, top oynuyor gibi kırmızı kartlarla geldiniz ama Bakanlarımız öyle cevaplar verdi ki tüpün gazı sızdı, topun havası kaçtı; daha açık söylüyorum: Tüpünüz de patladı, topunuz da patladı.

"FAİLİ MEÇHULLERİ BİTİREN AK PARTİ'DİR"

Soruyorum: Beyaz Torosları, faili meçhulleri bu ülkenin gündeminden çıkaran AK PARTİ'nin Adalet Bakanını oyuncak arabalarla karşılamak kimin fikriydi? Gerçi şaşırmıyoruz, Nazım Hikmet'i karlı kayın ormanında geceleyin yürütüp Sabahattin Ali'yi Sinop zindanlarında çürütüp Deniz Gezmiş'in idamına el kaldırıp sonra ağıt yakan bu zihniyetten başka ne beklenirdi?

"MEZARLIK İSTİSMARINA EDEP YAHU"

Sizi takdir ettiğimiz yönleriniz de yok değil, maşallah, mezar başında rakı muhabbeti dâhil her yanlışınızı savunacak bir özgüvene sahipsiniz.

Buradan net söylüyorum: Adabıyla içkisini içen, muhabbetini yapan vatandaşlarımıza afiyet olsun ama mezarlık istismarı yapanlara edep yahu demek de boynumuzun borcudur.

Gerçi biz sizden memnunuz, biraz toparlanır gibi oluyorsunuz "Mavi vatan hayaldir." "Karabağ'a cihatçı gönderdiniz." "Menderes dirilse tekrar asılmaz." diyenler devreye giriyor, hadi güle güle. İstediğiniz kadar program yenileyin, hâlâ kendi kendinize çalıp oynadığınız masalsı günlerde yaşıyorsunuz.

"SAĞA SOLA BAKMAYIN, ADAMA BAKIN"

Program mı lazım, AK PARTİ programına bakın; lider mi lazım, Recep Tayyip Erdoğan'a bakın; insana sarılışına, bağrına basışına, zalimin karşısında dimdik duruşuna, mazlumun yanında saf tutuşuna bakın, sağa sola bakmayın, adama bakın, adama!

Kaynak: Haber Merkezi