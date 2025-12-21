GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,90
EURO
50,18
STERLİN
57,46
GRAM
6.041,73
ÇEYREK
9.927,57
YARIM ALTIN
19.757,72
CUMHURİYET ALTINI
39.390,61
SPOR Haberleri

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan; “Kaybetmişiz hissi oldu’’

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan; “Kaybetmişiz hissi oldu’’
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından konuştu. Atan, “Son dakika golü nedeniyle kaybetmişiz hissi oluştu” dedi

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in 17. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Kayserispor maçının ardından konuştu. Son dakika golüne üzüldüklerini belirten Atan, "Kaybetmişiz hissi oluştu” dedi.

"Yediğimiz gol acı verici oldu”

Çağdaş Atan, "Son dakikada yediğimiz gol gerçekten inanılmaz acı verici oldu. Çok canımızı acıttı. Verdiğimiz pozisyonlarla daha erken gol yiyebilirdik ama 1-0'dan sonra da bence maçı bitirebilirdik. Psikolojik ve mental olarak bulunduğumuz ortamda son dakikada yediğimiz gol bize tabii ki de kaybettirmiş gibi hissetti” dedi.

"Maçı 1-0 bitirmemiz gerekiyordu”

Atan, "Çok çalışıyoruz. Bunu söyleyebilirim. Oyuncularım da çok çalışıyor. O nedenle bir şikayette bulunamam. Ama bu maçı tecrübemizle, sahada olan oyuncularla çok rahat bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu” diye konuştu.

"Ayağa kalkmak zorundayız”

Toparlanmaları gerektiğini ifade eden Çağdaş Atan, "Ayağa kalkmak zorundayız. Kalkacağız. Bunun için çalışacağız. Savaşacağız… Dik duracağız” ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir Konyaspor olacağız”

Çağdaş Atan, "Salı günü bir kupa maçımız var. Orada bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bir ara dönem olacak, kamp geçireceğiz. Aramıza yeni oyuncular katılacak ve daha güçlü bir Konyaspor izleteceğiz” dedi.

(Hasan Yıldırım)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER