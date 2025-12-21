Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan; “Kaybetmişiz hissi oldu’’

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından konuştu. Atan, “Son dakika golü nedeniyle kaybetmişiz hissi oluştu” dedi

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in 17. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Kayserispor maçının ardından konuştu. Son dakika golüne üzüldüklerini belirten Atan, "Kaybetmişiz hissi oluştu” dedi.

"Yediğimiz gol acı verici oldu”

Çağdaş Atan, "Son dakikada yediğimiz gol gerçekten inanılmaz acı verici oldu. Çok canımızı acıttı. Verdiğimiz pozisyonlarla daha erken gol yiyebilirdik ama 1-0'dan sonra da bence maçı bitirebilirdik. Psikolojik ve mental olarak bulunduğumuz ortamda son dakikada yediğimiz gol bize tabii ki de kaybettirmiş gibi hissetti” dedi.

"Maçı 1-0 bitirmemiz gerekiyordu”

Atan, "Çok çalışıyoruz. Bunu söyleyebilirim. Oyuncularım da çok çalışıyor. O nedenle bir şikayette bulunamam. Ama bu maçı tecrübemizle, sahada olan oyuncularla çok rahat bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu” diye konuştu.

"Ayağa kalkmak zorundayız”

Toparlanmaları gerektiğini ifade eden Çağdaş Atan, "Ayağa kalkmak zorundayız. Kalkacağız. Bunun için çalışacağız. Savaşacağız… Dik duracağız” ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir Konyaspor olacağız”

Çağdaş Atan, "Salı günü bir kupa maçımız var. Orada bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bir ara dönem olacak, kamp geçireceğiz. Aramıza yeni oyuncular katılacak ve daha güçlü bir Konyaspor izleteceğiz” dedi.

(Hasan Yıldırım)