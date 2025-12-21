Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez sanat ve edebiyat bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Bir biyografi cümlesinden yola çıkılarak sanatçının kim olduğunun sorulduğu soru merak uyandırdı.
"1929'da İbrahim Çallı'nın öğrencisi de olmuş bir ressam ve şairdir” cümlesinin geçtiği bir biyografi kimden bahsediyordur?
A: Vincent van Gogh
B: Frida Kahlo
C: Ara Güler
D: Bedri Rahmi Eyüboğlu
"1929'da İbrahim Çallı'nın öğrencisi de olmuş bir ressam ve şairdir” cümlesinin geçtiği bir biyografi kimden bahsediyordur? sorusunun cevabı
Doğru cevap: D) Bedri Rahmi Eyüboğlu
Kaynak: Haber Merkezi