Haldun Taner’in 1969’da yazdığı hangi adda üç perdelik bir tiyatro oyunu vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez Türk tiyatrosu ve edebiyatı bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Usta yazar Haldun Taner'in eserleriyle ilgili soru merak uyandırdı.
Haldun Taner'in 1969'da yazdığı hangi adda üç perdelik bir tiyatro oyunu vardır?
A: Sersem Karının Kurnaz Kocası
B: Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
C: Sersem Karının Sersem Kocası
D: Sersem Kocanın Sersem Karısı
Haldun Taner'in 1969'da yazdığı hangi adda üç perdelik bir tiyatro oyunu vardır? sorusunun cevabı
Doğru cevap: B) Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
Kaynak: Haber Merkezi