Olayın adresi Konya! Tankerinden indi işçi servisi çarptı: Durumu ağır

Konya’nın Ereğli ilçesinde şeker fabrikası yanında meydana gelen kazada, park ettiği tankerinden inen sürücüye işçi servisi çarptı.
Kaza, Konya Adana karayolu üzeri Ereğli Şeker Fabrikası yan yolunda meydana geldi.
Personel minibüsü yayaya çarptı
Edinilen bilgilere göre, Ereğli şeker fabrikasından melas almaya gelen park halindeki 27 ACR 562 Plakalı tanker sürücüsü Z. A. isimli yayaya, Ümit Ö. idaresindeki 42 GAD 63 Plakalı şeker fabrikası personelini taşıyan minibüsün çarpması sonucu Z. A. çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”