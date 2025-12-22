Konya’da kaçak silah operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi!

Konya’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kargo gönderisi içerisindeki çelik kasalara gizlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çelik Kasalara Zulalanmış Silahlar Bulundu
Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo firmasına teslim edilen 4 kolide şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, kolilerin içerisindeki çelik kasalara zulalanmış 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör bulundu.
Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı
Polis, silahları gönderen ve teslim alacak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
