Konyalı Deniz Gönen Kanada’da hakemlik yapıyor!

Konyalı Deniz Gönen Kanada'da hakemlik yapıyor!
Konya’nın Bozkır ilçesinden yetişen 34 yaşındaki hakem Deniz Gönen, Türkiye’deki 10 yıllık başarılı kariyerinin ardından Kanada Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak kabul edilerek uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'de amatör ve profesyonel liglerde on yılı aşkın süredir başarıyla görev yapan Deniz Gönen, gösterdiği üstün performans ve hakemlikteki yetkinliği ile yurt dışından dikkatleri üzerine çekti.

Gönen, Kanada Futbol Federasyonu'nun yaptığı değerlendirmelerin ardından federasyon bünyesinde görev yapmaya hak kazandı. Üst düzey maçlarda görev almaya başlayan genç hakem, Bozkır'ın gururu oldu.

Kanada'da İlk Maçına Çıktı

Kanada'daki yeni kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Gönen, kısa süre içerisinde ülkenin üst düzey liglerinden birinde ilk maçına çıkarak önemli bir adım attı.

Bu maçla birlikte, bir Bozkırlı sporcu olarak farklı bir kıtada Türkiye'yi ve Bozkır'ı başarıyla temsil etmeye başlayan Gönen, uluslararası hakemlik kariyerinde ilk önemli mihenk taşını yerleştirmiş oldu.

Hemşerilerinden Gurur ve Tebrik Mesajları

Deniz Gönen'in bu başarısı, sosyal medyada ve Bozkır halkı arasında büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. Hemşerileri, Gönen'in başarısını tebrik ederek önemli mesajlar iletti.
Bozkırlılar, "Hemşerilerimizin başka ülkelerde bizi en iyi şekilde temsil etmesinden büyük onur duyuyoruz. Kendisine bu tarihi başarısından dolayı teşekkür eder, kariyerinde yeni başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi Başarıyla Temsil Edecek

Deniz Gönen'in, Kanada'daki hakemlik kariyerinde ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam etmesi bekleniyor. On yıllık Türkiye tecrübesiyle donanımlı olan genç hakem, uluslararası arenada da adından söz ettirmeyi hedefliyor.

